1001 cultures, solidaire avec l’Ukraine Centre Gérard Philipe Varennes-Vauzelles

Informations pratiques

Varennes-Vauzelles

1001 cultures, solidaire avec l’Ukraine

Centre Gérard Philipe 54 Avenue Louis Fouchère Varennes-Vauzelles Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:00:00

fin : 2026-09-18 22:30:00

Date(s) :

2026-09-17 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20 2026-09-21

1001 cultures, solidaire avec l’Ukraine.

Cette année, les 1001 Cultures vous invitent à vivre au rythme de l’Ukraine et de ses traditions, pendant 5 jours, découvrez la richesse de la culture ukrainienne.

Pendant 5 jours, découvrez la richesse de la culture ukrainienne à travers des expositions, de la danse, de la gastronomie, du théâtre, de la musique, des rencontres et des témoignages. Un rendez-vous placé sous le signe de la culture, du partage et de la solidarité.

Jeudi 17 septembre à 17h30, lancement des 1001 Cultures. Rendez vous sous la pyramide de la mairie

Venez découvrir les expositions

• Les trésors des musées ukrainiens

• Les cartes postales de l’Ukraine , avant et après la guerre

• Une exposition consacrée aux auteurs ukrainiens

A 18h30 Atelier danses traditionnelles ukrainiennes au Centre Gérard Philipe. Atelier découverte avec Kateryna Barbier. Sur inscription auprès du service Culture en mairie ou par mail culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr

A 21h Projection du film Cuba et Alaska au Centre Gérard Philipe. Un film de Yegor Troyanovsky, proposé par l’Institut ukrainien en France.

Vendredi 18 septembre à 20h Théâtre Ukraine mon amour au Centre Gérard Philipe. Une pièce mise en scène par Emilie Alfieri, avec Irina Lytiak et François Mayet.

Samedi 19 Septembre de 10h à 14h Atelier gastronomique à la salle des réceptions. Avec l’Association Fraternité Nièvre Ukraine et Olga Zaikovska, venez découvrir la préparation du Bortsch ukrainien et déguster ou acheter d’autres spécialités. Sur inscription auprès du service Culture ou par mail culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr

De 14h à 16h Animations de la ville de Murafa au Centre Gérard Philipe. La ville de Murafa, ville partenaire de Varennes-Vauzelles, vous propose un atelier d’art créatif ainsi qu’une exposition de dessins réalisés par les enfants de la commune.

De 14h à 17h Déambulations, stands et animations au Centre Gérard Philipe. Venez participer aux différents ateliers en libre accès autour de la musique, du chant et de la littérature. Les associations 58 Solidarité Ukraine et Fraternité Nièvre Ukraine seront également présentes pour le lancement de l’action de solidarité pour l’Ukraine.

A 20h Concert au Centre Gérard Philipe

Dimanche 20 septembre à 14h Conférence-débat à la salle des réceptions. Avec Alexandra Goujon et Oxana Melnychuk. Au programme discours d’Eliane, table ronde et témoignages de citoyens ukrainiens.

De 18h30 à 19h30 Signature de la charte de coopération internationale sous la pyramide de la mairie. Signature de la charte entre les villes de Murafa et Varennes-Vauzelles.

De 18h30 à 19h30 Séance de dédicaces sous la pyramide de la mairie. Avec Madame Goujon, Madame Melnychuk et d’autres auteurs.

A 20h30 Concert au Centre Gérard Philipe. Concert avec la chorale d’enfants de Pougues-les-Eaux.

Lundi 21 septembre, esplanade de la paix à 17h30 Cérémonie pour la paix. Plantation d’un viorne obier.

A 18h15 Verre de la paix, à 19h Moment lectures avec Olivier Brauda. .

Centre Gérard Philipe 54 Avenue Louis Fouchère Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 61 71 mairie@ville-varennes-vauzelles.fr

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English : 1001 cultures, solidaire avec l’Ukraine

L’événement 1001 cultures, solidaire avec l’Ukraine Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-08-18 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)