Octobre Rose soirée spectacle Châtillon-sur-Loire

Octobre Rose soirée spectacle

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Le dimanche 10 octobre, l’APE Les Petits Loustics organise une soirée spectacle placée sous le signe de la solidarité, dans le cadre d’Octobre Rose. Cet événement convivial invite petits et grands à se retrouver autour d’un moment de divertissement, tout en soutenant la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Pensée comme un temps de partage et d’engagement, la soirée mêle spectacle et message de prévention, dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous. En participant, chacun contribue à une cause essentielle tout en profitant d’un rendez-vous culturel et familial. Une belle occasion d’allier plaisir, mobilisation collective et soutien à une action de santé publique. .

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 87 31 12 65

English :

On Sunday, October 10, take part in an evening show organized by the APE Les Petits Loustics as part of the Pink October campaign. A friendly, supportive event combining entertainment and commitment, to help raise awareness of breast cancer screening.

