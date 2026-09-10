Oculus, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Informations pratiques

Oculus Vendredi 4 décembre, 18h30 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T18:30:00+01:00 – 2026-12-04T19:30:00+01:00

Fin : 2026-12-04T18:30:00+01:00 – 2026-12-04T19:30:00+01:00

Spectacle musical avec Cyril Trochu et Florian Chaigne

Vivez une expérience sensorielle hors du commun dans l’obscurité la plus totale ! Une immersion dans le son qui vous permettra d’écouter différemment, de ré-enchanter votre relation au monde et aux autres. Un moment surprenant, hors du temps et envoûtant. Allez-y les yeux fermés et vivez une rencontre surprenante avec la différence.

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

Vivez une expérience sensorielle hors du commun dans l’obscurité la plus totale ! Une immersion dans le son qui vous permettra d’écouter différemment, de ré-enchanter votre relation au monde.