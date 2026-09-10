Oculus, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes
vendredi 4 décembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes
Informations pratiques
Oculus Vendredi 4 décembre, 18h30 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-04T18:30:00+01:00 – 2026-12-04T19:30:00+01:00
Fin : 2026-12-04T18:30:00+01:00 – 2026-12-04T19:30:00+01:00
Spectacle musical avec Cyril Trochu et Florian Chaigne
Vivez une expérience sensorielle hors du commun dans l’obscurité la plus totale ! Une immersion dans le son qui vous permettra d’écouter différemment, de ré-enchanter votre relation au monde et aux autres. Un moment surprenant, hors du temps et envoûtant. Allez-y les yeux fermés et vivez une rencontre surprenante avec la différence.
Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
Vivez une expérience sensorielle hors du commun dans l’obscurité la plus totale ! Une immersion dans le son qui vous permettra d’écouter différemment, de ré-enchanter votre relation au monde.
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