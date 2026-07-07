Informations pratiques

Thionville

Ode à la nuit | Cello 8

8 place Marie-Louise Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-12-04 20:00:00

fin : 2026-12-04 23:00:00

Date(s) :

2026-12-04

Cello8, octuor de violoncelles dirigé par Raphaël Pidoux, réunit de jeunes musiciens jouant sur des instruments d’exception prêtés par le fonds Talents & Violon’celles. Sa mission: rassembler mécènes, luthiers et artistes autour d’une même passion. De Schubert à Bizet, ce programme invite à découvrir les riches polyphonies de l’octuor.Tout public

16 .

8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr

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English :

Cello8, a cello octet led by Raphaël Pidoux, brings together young musicians playing exceptional instruments provided by the Talents & Violoncelles Fund. Its mission: to bring together patrons, luthiers, and artists around a shared passion. From Schubert to Bizet, this program invites you to discover the rich polyphonic textures of the octet.

L’événement Ode à la nuit | Cello 8 Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME