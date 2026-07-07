Ode à la nuit | Cello 8 Thionville
vendredi 4 décembre 2026 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Ode à la nuit | Cello 8
8 place Marie-Louise Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
16
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-12-04 20:00:00
fin : 2026-12-04 23:00:00
Date(s) :
2026-12-04
Cello8, octuor de violoncelles dirigé par Raphaël Pidoux, réunit de jeunes musiciens jouant sur des instruments d’exception prêtés par le fonds Talents & Violon’celles. Sa mission: rassembler mécènes, luthiers et artistes autour d’une même passion. De Schubert à Bizet, ce programme invite à découvrir les riches polyphonies de l’octuor.Tout public
16 .
8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr
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English :
Cello8, a cello octet led by Raphaël Pidoux, brings together young musicians playing exceptional instruments provided by the Talents & Violoncelles Fund. Its mission: to bring together patrons, luthiers, and artists around a shared passion. From Schubert to Bizet, this program invites you to discover the rich polyphonic textures of the octet.
L’événement Ode à la nuit | Cello 8 Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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