ODÉON THÉÂTRE DE L’EUROPE – ATELIERS BERTHIER / Concert de Sofiane Saidi + DJ set de Cheb Runner Odéon Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier Paris

Musique

On couche le soleil en musique dans la cour des ateliers Berthier de l’Odéon (Porte de Clichy), dans le 17e. Une ambiance de fête pour accueillir un concert exceptionnel suivi d’un DJ set.

La cour des ateliers Berthier de l’Odéon s’ouvre exceptionnellement pour cette soirée, et se transforme en Food court avec la complicité du HOBA (bar et restauration). Un spot parfait pour entamer la nuit. Une invitation à découvrir l’effervescence et l’inventivité de la scène électro du maghreb, qui mêle beat, raï ou gnawa.

Sofiane Saidi – prince du raï 2.0

Une musique live intense, une traversée nocturne, entre fête, transe et liberté, où l’âme du raï rencontre l’énergie de l’électronique. Sofiane Saidi fait dialoguer depuis 30 ans les musiques électroniques et les sonorités du Maghreb contemporain. On l’a découvert à travers ses collaborations avec Acid Arab, Ammar 808, Mazalda ou encore Rodolphe Burger.

Cheb Runner – l’alchimiste des platines

Originaire d’Agadir et installé à Bruxelles, il fusionne les sons électroniques traditionnels et contemporains, passant du chaabi marocain à la disco éclectique, de la deep techno et au gabber.

Concert de Sofiane Saidi + DJ set Cheb Runner

Le samedi 06 juin 2026

de 20h00 à 23h45

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:45:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T23:45:00+02:00

Odéon Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier 38 Boulevard Berthier 75017 Paris

https://www.theatre-odeon.eu/fr/saison-2025-2026/rencontres-et-evenements-2025-2026/concert-sofiane-saidi-cheb-runner-6-juin



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