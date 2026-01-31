Ôdeus Arbois
Ôdeus Arbois samedi 13 juin 2026.
Arbois
Ôdeus
33 Rue de Larney Arbois Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Ôdeùs est de retour — et il revient grandi.
Après le magnifique accueil reçu lors des premières représentations au MBA à Dole, où le public est entré sous notre tente d’exil avec curiosité pour en ressortir bouleversé, émerveillé, parfois les larmes aux yeux… Ôdeùs reprend la route.
Aujourd’hui, nous sommes prêts à faire découvrir aux Arboisiens et Arboisiennes nos deux personnages hauts en couleurs.
Lunas, clown perdu entre les silences.
Solas, étoile trop vive qui refuse de s’éteindre.
Deux êtres cabossés qui tentent, ensemble, de recoller un monde fissuré.
Sous la toile, ils tombent, rient, s’aiment, se ratent, méditent et recommencent.
Ils cherchent un œuf, une lumière intérieure, une raison de croire encore à quelque chose de beau.
Un spectacle intime, poétique et clownesque, entre éclats de rire et contemplation.
15 places seulement par séance — pour préserver la magie d’une expérience proche, sensible et immersive.
Ôdeùs aborde avec poésie des thèmes sensibles la guerre, la foi, la perte de sens…
Sans violence montrée. Seulement des corps, du silence, du rire et de la lumière.
Entrez sous la toile.
Et peut-être repartez-vous avec un morceau d’œuf à l’intérieur du cœur. .
33 Rue de Larney Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté cie.drqui@gmail.com
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English : Ôdeus
L’événement Ôdeus Arbois a été mis à jour le 2026-05-25 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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