Odeza trio Espace des Augustins Montauban

Informations pratiques

Montauban

Odeza trio

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : – – 10 EUR

Gratuit pour les moins de 12 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 20:30:00

fin : 2026-11-05 22:00:00

Date(s) :

2026-11-05

Odeza c’est un trio toulousain né de l’amitié de musiciens aux univers différents. Ils signent une musique hybride à la croisée de l’électro/house du Jazz et du Rock.

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Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr

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English : Odeza Trio

Odesza is a trio from Toulouse born of the friendship between musicians from diverse musical backgrounds. They create a hybrid sound that sits at the crossroads of electro/house, jazz, and rock.

L’événement Odeza trio Montauban a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Grand Montauban