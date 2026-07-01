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AGENDA · Montauban

Odeza trio Espace des Augustins Montauban

jeudi 5 novembre 2026 · Espace des Augustins · Montauban

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Espace des Augustins
Adresse
27 rue des Augustins
Ville
82000 Montauban
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
10 Gratuit pour les moins de 12 ans.

Montauban

Odeza trio

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : – – 10 EUR

Gratuit pour les moins de 12 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:30:00
fin : 2026-11-05 22:00:00

Date(s) :
2026-11-05

Odeza c’est un trio toulousain né de l’amitié de musiciens aux univers différents. Ils signent une musique hybride à la croisée de l’électro/house du Jazz et du Rock.
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Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86  espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr

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English : Odeza Trio

Odesza is a trio from Toulouse born of the friendship between musicians from diverse musical backgrounds. They create a hybrid sound that sits at the crossroads of electro/house, jazz, and rock.

L’événement Odeza trio Montauban a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Grand Montauban

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