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Odoneila Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

vendredi 4 juin 2027 · Centre culturel Pôle Sud · Chartres-de-Bretagne

Odoneila Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

Informations pratiques

Début
vendredi 4 juin 2027
Fin
vendredi 4 juin 2027
Heure de début
21:00
Lieu
Centre culturel Pôle Sud
Adresse
1 rue de la conterie
Ville
35131 Chartres-de-Bretagne
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
De 6 à 5€

Entre R&B contemporain, hip hop, rock et plus largement pop, la musique de la rennaise Odoneila est hybride, à l’image d’autres artistes qui l’inspirent tels que Bonnie Banane, Ichon ou encore Théodora. A travers sa voix et son écriture, elle crée un univers onirique et théâtral, en abordant les thématiques de l’héritage, des paysages intérieurs et de l’amour.

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