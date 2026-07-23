Odoneila Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

Informations pratiques

Entre R&B contemporain, hip hop, rock et plus largement pop, la musique de la rennaise Odoneila est hybride, à l’image d’autres artistes qui l’inspirent tels que Bonnie Banane, Ichon ou encore Théodora. A travers sa voix et son écriture, elle crée un univers onirique et théâtral, en abordant les thématiques de l’héritage, des paysages intérieurs et de l’amour.