AGENDA · Chartres-de-Bretagne
Odoneila Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne
vendredi 4 juin 2027 · Centre culturel Pôle Sud · Chartres-de-Bretagne
Informations pratiques
Entre R&B contemporain, hip hop, rock et plus largement pop, la musique de la rennaise Odoneila est hybride, à l’image d’autres artistes qui l’inspirent tels que Bonnie Banane, Ichon ou encore Théodora. A travers sa voix et son écriture, elle crée un univers onirique et théâtral, en abordant les thématiques de l’héritage, des paysages intérieurs et de l’amour.
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