Odyssée 1664 Le Palace Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Odyssée 1664

Le Palace 15 Rue Bodin Périgueux Dordogne

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-12-10 20:00:00

fin : 2027-12-11 21:00:00

Date(s) :

2027-12-10 2027-12-11

Retour en 1664, année désillusionnée après des temps enivrés la Brasserie Kronenbourg voit le jour et la coloniale Compagnie des Indes aussi, Louis XIV vire à l’absolutisme et les arts débridés à l’académisme. Cette époque de la sclérose n’échappe pas à l’œil engagé de l’historienne de l’art Hortense Belhôte. Celle qui a troqué la chaire pour la scène frappe un nouveau grand coup dans la mémoire officielle avec une conférence spectaculaire dont elle a le secret. Toujours avec son délectable et pertinent brassage de références théoriques, de culture pop, et de confessions autobiographiques, dont ses propres addictions, l’énergique comédienne fait réémerger la liesse artistique libérée d’avant ce basculement politique de 1664, dont la France actuelle est encore l’héritière.

Echange avec l’artiste à l’issue de la représentation du jeudi.

Par Hortense Belhôte

Dès 15 ans

1h00 .

Le Palace 15 Rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Odyssée 1664

L’événement Odyssée 1664 Périgueux a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Communal de Périgueux