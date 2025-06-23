Odyssée APRÈS LE FEU Théâtre l’Odyssée Périgueux
Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne
Tarif : – – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10
fin : 2026-03-10
Date(s) :
2026-03-10
Comment les enfants et les animaux se libèrent-ils d’un monde en
cendres ?
Une nuit au clair de lune. Une nature envoûtante, les restes enfumés de ce qui
était autrefois une luxuriante forêt. Une jeune fille, Plume. Dans un clair-obscur,
sa présence se mêle à celle d’un oiseau. Au loin, se font entendre les bruits
d’une ville et sa périphérie ce qu’elle a laissé derrière elle, un matin. Comme
la totalité de la jeunesse, elle a fui sa maison. Les cours de récréation se sont
vidées des rires juvéniles et avec eux, la notion d’avenir s’est envolée. Plume
avance. Seule. Elle a quitté la marche et va à contre-courant de sa génération.
C’est un vieil homme qui nous conte ces faits, à savoir ce qui a motivé le départ
et vers où mène l’exil de l’une, l’exode des autres. La dimension collective et la
dimension intime s’entremêlent dans cette épopée en quête d’une terre rêvée. .
Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
