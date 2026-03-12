Odyssée Bibliothèque Georges Brassens Paris

Par équipe, les enfants devront être les premiers à compléter leur « cerveau-puzzle » à travers six catégories de défis différents. Et ainsi mieux comprendre les difficultés des personnes DYS.

Un jeu pour mieux comprendre les différents troubles DYS.

Le mercredi 10 juin 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit

Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30

Public enfants. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-10T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T15:00:00+02:00_2026-06-10T16:30:00+02:00

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr



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