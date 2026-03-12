Odyssée Bibliothèque Georges Brassens Paris
Odyssée Bibliothèque Georges Brassens Paris mercredi 10 juin 2026.
Par équipe, les enfants devront être les premiers à compléter leur « cerveau-puzzle » à travers six catégories de défis différents. Et ainsi mieux comprendre les difficultés des personnes DYS.
Un jeu pour mieux comprendre les différents troubles DYS.
Le mercredi 10 juin 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit
Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30
Public enfants. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-10T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T15:00:00+02:00_2026-06-10T16:30:00+02:00
Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr
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