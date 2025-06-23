Odyssée BLANC FLOCON Théâtre le Palace Périgueux
Odyssée BLANC FLOCON Théâtre le Palace Périgueux mercredi 11 mars 2026.
Odyssée BLANC FLOCON
Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux Dordogne
Tarif : – – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
2026-03-11
Tout commence comme le récit du célèbre conte mais… un facteur inattendu,
une valeur pas commune… et tout bascule ! Le bébé fille tant attendu est
en fait un bébé garçon. Et Blanche-Neige devient Blanc Flocon.
Le conte vrille, tout s’ébranle. Jouant avec les objets, R.O.G.E.R. revisite
un conte classique connu de toutes et tous, le redessinant de façon
contemporaine et féministe, décalant ainsi nos regards sur ces questions
de société.
La méchante reine devient le méchant roi et les sept nains, les sept naines !
Entre humour et engagement, l’histoire de Blanc Flocon nous transporte,
en parlant de beauté, mais aussi de pouvoir, de manipulation, d’émancipation
et de la place des vrai·e·s gentil·le·s, souvent trop négligé·e·s. .
Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
