Odyssée BLANC FLOCON Théâtre le Palace Périgueux

Odyssée BLANC FLOCON

Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux Dordogne

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

2026-03-11

Tout commence comme le récit du célèbre conte mais… un facteur inattendu,

une valeur pas commune… et tout bascule ! Le bébé fille tant attendu est

en fait un bébé garçon. Et Blanche-Neige devient Blanc Flocon.

Le conte vrille, tout s’ébranle. Jouant avec les objets, R.O.G.E.R. revisite

un conte classique connu de toutes et tous, le redessinant de façon

contemporaine et féministe, décalant ainsi nos regards sur ces questions

de société.

La méchante reine devient le méchant roi et les sept nains, les sept naines !

Entre humour et engagement, l’histoire de Blanc Flocon nous transporte,

en parlant de beauté, mais aussi de pouvoir, de manipulation, d’émancipation

et de la place des vrai·e·s gentil·le·s, souvent trop négligé·e·s. .

Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

