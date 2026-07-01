Odyssée Lakmé revisited Le Théâtre Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Odyssée Lakmé revisited

Le Théâtre 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15 20:00:00

fin : 2027-01-15 21:30:00

Date(s) :

2027-01-15

Fille d’un prêtre démiurge, Lakmé est bouleversée par l’arrivée de Gérald, un soldat étranger. Cette version revisitée propose une relecture de l’opéra, en recentrant la mise en scène et les airs emblématiques de Delibes autour du drame intime vécu par Lakmé, prenant des distances avec la vision exotique de l’œuvre originale (1883). Le silence intérieur et les sentiments refoulés qui traversent Lakmé au fil de l’œuvre sont ici le cœur de ce drame psychologique.

Par l’Académie de l’Opéra National de Bordeaux, création 2026.

Dès 11 ans.

1h30 .

Le Théâtre 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Odyssée Lakmé revisited

L’événement Odyssée Lakmé revisited Périgueux a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Communal de Périgueux