Odyssée MALDONNE Théâtre l'Odyssée Périgueux mardi 17 mars 2026.
Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne
Tarif : – – 30 EUR
Début : 2026-03-17
Reconnue comme l’enfant prodige de la scène chorégraphique contemporaine,
Leïla Ka signe ici sa première forme longue qu’elle consacre à un plateau
entièrement féminin pour un ballet hypnotique.
Portée par l’envie de rebattre les cartes, elle transpose sur scène des émotions
et moments de partage vécus avec ses sœurs, ses amies, des femmes
croisées au fil des ans. Sororité, révolte, pleurs, euphorie et joie traversent
une écriture chorégraphique percutante.
Choisies dans d’infinies nuances de formes, motifs, couleurs et styles,
les robes sont au cœur d’une création qui s’appuie tantôt sur le rythme
des souffles, tantôt sur les musiques les plus diverses, de Vivaldi à
Lara Fabian. Entre danse contemporaine et théâtralité, se dégage de cette
dramaturgie une énergie folle les danseuses nous embarquent avec elles
dans une ode salvatrice ! .
Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
