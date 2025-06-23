Odyssée MALDONNE Théâtre l’Odyssée Périgueux

Odyssée MALDONNE Théâtre l’Odyssée Périgueux mardi 17 mars 2026.

Odyssée MALDONNE

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : – – 30 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Reconnue comme l’enfant prodige de la scène chorégraphique contemporaine,

Leïla Ka signe ici sa première forme longue qu’elle consacre à un plateau

entièrement féminin pour un ballet hypnotique.

Portée par l’envie de rebattre les cartes, elle transpose sur scène des émotions

et moments de partage vécus avec ses sœurs, ses amies, des femmes

croisées au fil des ans. Sororité, révolte, pleurs, euphorie et joie traversent

une écriture chorégraphique percutante.

Choisies dans d’infinies nuances de formes, motifs, couleurs et styles,

les robes sont au cœur d’une création qui s’appuie tantôt sur le rythme

des souffles, tantôt sur les musiques les plus diverses, de Vivaldi à

Lara Fabian. Entre danse contemporaine et théâtralité, se dégage de cette

dramaturgie une énergie folle les danseuses nous embarquent avec elles

dans une ode salvatrice ! .

Théâtre l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

