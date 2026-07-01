Odyssée Que ma joie demeure Le Théâtre Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Odyssée Que ma joie demeure

Le Théâtre 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-02 20:00:00

fin : 2027-03-02 21:00:00

Date(s) :

2027-03-02

La chorégraphe Béatrice Massin est une spécialiste dans son art. Depuis la création de sa compagnie Fêtes galantes, elle a su explorer avec précision la manière dont la danse baroque pouvait être vivante trois siècles plus tard. En 2026, elle propose la recréation de son célèbre Que ma joie demeure, créé en 2002.

Le spectacle garde la même structure. Seulement, Béatrice Massin en amplifie encore l’énergie, forte de l’expérience qu’elle a acquise. Sur un sol rouge vif, dix interprètes exercent glissés, frottés et tombés typiques de la danse baroque, en rythme sur la musique pleine et dynamique de Bach, vêtus de costumes conçus avec un clin d’œil à ceux du XVIIe siècle.

Par Béatrice Massin, Fêtes Galantes

Tout public

1h .

Le Théâtre 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Odyssée Que ma joie demeure

L’événement Odyssée Que ma joie demeure Périgueux a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Communal de Périgueux