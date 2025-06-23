Odyssée TRANSFIGURATION Théâtre le Palace Périgueux

Théâtre le Palace Périgueux

Depuis plus de 20 ans, Olivier de Sagazan développe une pratique hybride

qui intègre la peinture, la photographie, la sculpture et la performance pour

créer une œuvre existentialiste. Son travail tente de faire parler le corps, de faire

surgir le côté précieux de la vie et s’appuie sur des fondements philosophiques,

littéraires et artistiques articulés par Artaud, Beckett et Bacon.

Transfiguration est l’histoire d’un échec. L’incapacité d’un peintre-sculpteur

à donner vie à son oeuvre. Dans un geste désespéré, le peintre va sous

la peinture d’argile pour devenir une sculpture vivante. Son corps devient

une toile et le peintre un danseur.

Dans cette performance, l’artiste se construit par couches d’argile successives

un autre visage, pour transformer, défigurer et démonter sa propre figure. .

Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

