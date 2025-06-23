Odyssée TRANSFIGURATION Théâtre le Palace Périgueux
Depuis plus de 20 ans, Olivier de Sagazan développe une pratique hybride
qui intègre la peinture, la photographie, la sculpture et la performance pour
créer une œuvre existentialiste. Son travail tente de faire parler le corps, de faire
surgir le côté précieux de la vie et s’appuie sur des fondements philosophiques,
littéraires et artistiques articulés par Artaud, Beckett et Bacon.
Transfiguration est l’histoire d’un échec. L’incapacité d’un peintre-sculpteur
à donner vie à son oeuvre. Dans un geste désespéré, le peintre va sous
la peinture d’argile pour devenir une sculpture vivante. Son corps devient
une toile et le peintre un danseur.
Dans cette performance, l’artiste se construit par couches d’argile successives
un autre visage, pour transformer, défigurer et démonter sa propre figure. .
