Odyssée Valse avec Wrondistilblegretralborilatausgavesosnoselchessou (séances scolaires) Le Théâtre Périgueux
jeudi 17 décembre 2026 · Le Théâtre · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Odyssée Valse avec Wrondistilblegretralborilatausgavesosnoselchessou (séances scolaires)
Le Théâtre 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 14:00:00
fin : 2026-12-17 15:00:00
Date(s) :
2026-12-17 2026-12-18
Ce spectacle est offert par la Ville et l’Odyssée aux élèves des écoles élémentaires de Périgueux.
De la moquette, un frigo, des cowboys, des monstres, et un récit sens dessus-dessous Marc Lacourt goûte au plaisir de faire groupe, dans cette valse de corps et d’objets pour six danseurs, qui s’amuse de tout, même des peurs !
Ça tombe du ciel, ça joue des chutes et des déséquilibres, ça convoque des monstres affreux, ça choisit la douceur. Le récit se bricole à rebours dans un joyeux chaos narratif.
Cette valse entretient le feu du mystère de la création tout autant qu’il questionne notre rapport à la différence. Avec toujours l’histoire de l’art des cavernes au surréalisme comme fil rouge du transgressif et de l’initiatique.
Un rituel animiste qui débooooorde de poésie.
Dès 6 ans.
0h55 .
Le Théâtre 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
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English : Odyssée Valse avec Wrondistilblegretralborilatausgavesosnoselchessou (séances scolaires)
L’événement Odyssée Valse avec Wrondistilblegretralborilatausgavesosnoselchessou (séances scolaires) Périgueux a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Communal de Périgueux
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