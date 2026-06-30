Odyssée Valse avec Wrondistilblegretralborilatausgavesosnoselchessou (séances scolaires) Le Théâtre Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Odyssée Valse avec Wrondistilblegretralborilatausgavesosnoselchessou (séances scolaires)

Le Théâtre 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 14:00:00

fin : 2026-12-17 15:00:00

Date(s) :

2026-12-17 2026-12-18

Ce spectacle est offert par la Ville et l’Odyssée aux élèves des écoles élémentaires de Périgueux.

De la moquette, un frigo, des cowboys, des monstres, et un récit sens dessus-dessous Marc Lacourt goûte au plaisir de faire groupe, dans cette valse de corps et d’objets pour six danseurs, qui s’amuse de tout, même des peurs !

Ça tombe du ciel, ça joue des chutes et des déséquilibres, ça convoque des monstres affreux, ça choisit la douceur. Le récit se bricole à rebours dans un joyeux chaos narratif.

Cette valse entretient le feu du mystère de la création tout autant qu’il questionne notre rapport à la différence. Avec toujours l’histoire de l’art des cavernes au surréalisme comme fil rouge du transgressif et de l’initiatique.

Un rituel animiste qui débooooorde de poésie.

Dès 6 ans.

0h55 .

Le Théâtre 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Odyssée Valse avec Wrondistilblegretralborilatausgavesosnoselchessou (séances scolaires)

L’événement Odyssée Valse avec Wrondistilblegretralborilatausgavesosnoselchessou (séances scolaires) Périgueux a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Communal de Périgueux