Informations pratiques

Millau

Odyssée visuelle 2

rue pasteur Millau Aveyron

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-04-24

fin : 2027-04-24

Date(s) :

2027-04-24

par Cie La Locomotive

Dans la famille Faites-nous signe , demandez la Cie La Locomotive ! Entre danse et théâtre, à la lumière de récits pour enfants, un duo poétique façonne un conte visuel et sensible qui célèbre l’amour inconditionnel et la communication non verbale. Au rythme d’un concerto pour mandoline de Vivaldi, la chorégraphie s’inspire de la langue des signes française, transformant chaque geste en parole et enveloppant le spectateur dans un univers doux et immersif.

De et avec Amélie Malleroni, Yan Giraldou Regard extérieur Hervé Chaussard Adaptation Langue des Signes Vincent Bexiga Musique Antonio Vivaldi, Yan Giraldou

Durée 30 minutes

A partir de 3 ans

Jauge limitée à 90 personnes

Dans le cadre de La Cabane

Avec cette première édition de La Cabane Temps fort familial, notre objectif est d’ouvrir les portes du Théâtre aux familles, accueillies dans leurs singularités et diversités. De la petite enfance à l’adolescence, la Maison du Peuple propose une programmation adaptée, des moments de partage artistique pour sortir du quotidien et rêver ensemble. Alors parents, beaux-parents, grands-parents ou simple adepte de la féérie des spectacles jeune public, nous vous attendons nombreuses et nombreux dans notre Cabane éphémère.

Autour du spectacle

Samedi 24 avril Nombreuses animations et des ateliers gratuits. .

rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61

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English :

by Cie La Locomotive

L’événement Odyssée visuelle 2 Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)