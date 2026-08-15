OEDIPE / ANTIGONE THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse
mardi 3 novembre 2026 · THÉÂTRE DE LA CITÉ · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
OEDIPE / ANTIGONE
THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 27 EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 19:30:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-03
Dans une Athènes où s’inventait la démocratie, la tragédie n’a cessé de poser la question du pouvoir. Jusqu’où va sa démesure ? Qu’est-ce qui le sépare de la tyrannie ? Quelle force peut le limiter ?
Œdipe, roi de Thèbes, se découvre auteur des pires crimes et responsable des malheurs du peuple. La tragédie nous parle de la malédiction de sa lignée, celle qui pousse les pères à tuer leurs enfants, mais aussi de l’échec d’un héros qui croyait tout régler par son intelligence. Antigone sa fille, celle qui défend les lois non écrites contre l’ordre politique, sera l’ultime victime de ce cycle de violence. En enchaînant ces trois pièces, Stéphane Braunschweig fait résonner les questions de Sophocle avec notre temps. 15 .
THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
In Athens, where democracy was born, tragedy has consistently raised the question of power. How far does its excess extend? What separates it from tyranny? What force can limit it?
L’événement OEDIPE / ANTIGONE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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