Œuvres de jeunesse | Saison HMJ Conservatoire de Nantes Nantes
jeudi 26 novembre 2026 · Conservatoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-26 19:00 – 20:00
Gratuit : non Concert à l’unité ou abonnement à partir de 3 concerts ;Tarifs : 12 € / 9 € / 3 € / Gratuité selon conditions. Tout public
L.V.Beethoven ; J. Sibelius ; E. Grieg ; D. Popper ; H. Duparc ; C. Debussy ; N. Bacri ; F. Chopin ; S. RachmaninovMaxime Grizard, violoncelle – Diana Cooper, pianoCe concert propose un voyage au cœur des œuvres de jeunesse de grands compositeurs, de Beethoven à Chopin. Entre fraîcheur, spontanéité et premières affirmations stylistiques, ce programme révèle les prémices de génies en devenir. Après la Sonate n°2 de Beethoven, déjà riche d’émotions et de profondeur, une mosaïque de pièces de Sibelius, Grieg, Popper, Duparc, Debussy, Bacri et Rachmaninov précède la brillante et virtuose Introduction et Polonaise de Chopin.En partenariat avec l’association Orphée Musique Durée : 1HBilletterie en ligne (abonnements et plein tarif) ou au guichet selon horaires d’ouverture de la billetterie
Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr https://billets.conservatoire.nantes.fr/home
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