Off the beach : grande journée musicale, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Informations pratiques

Off the beach : grande journée musicale Samedi 26 septembre, 12h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T12:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T12:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:00:00+02:00

Par Einstein on the Beach

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://einsteinonthebeach.net/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Avec une succession de concerts et de performances électro acoustiques originales. Satin Bird, Neige percée, « pOpcOrns », Plim plim…

Satin Bird