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Off the beach : grande journée musicale, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Pierre Veilletet · Bordeaux

Off the beach : grande journée musicale, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Pierre Veilletet
Adresse
21 rue Domion, 33200 Bordeaux
Ville
33200 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Off the beach : grande journée musicale Samedi 26 septembre, 12h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T12:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T12:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:00:00+02:00

Par Einstein on the Beach

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://einsteinonthebeach.net/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Avec une succession de concerts et de performances électro acoustiques originales. Satin Bird, Neige percée, « pOpcOrns », Plim plim…

Satin Bird

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