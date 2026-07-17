Offices liturgiques du Carmel, Carmel Saint-Joseph, Pontoise

Informations pratiques

Offices liturgiques du Carmel 19 et 20 septembre Carmel Saint-Joseph Val-d’Oise

Visites guidées gratuites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Les sœurs choristes du Carmel vous proposent des offices liturgiques le samedi et le dimanche aux heures suivantes :

-l’office du Sexte à 12h00 (30mn) ;

-l’office du None à 16h45 (10mn) ;

-l’office du Vêpres à 18h00 (30mn).

Carmel Saint-Joseph 55 Rue Pierre Butin, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 0130323521 https://carmelpontoise.org Dans l’agglomération nouvelle de Cergy Pontoise. L’ermitage Saint-Joseph est le plus ancien des carmels français encore dans ses murs. Son décor a été réalisé dans les années 1933-1934 par une carmélite, et témoigne de la vivacité du culte rendu à Joseph.

Spectacle : office liturgique du Carmel

Lhomel