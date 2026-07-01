Oh les branches !, Parc de la Citadelle, Lille

Informations pratiques

Oh les branches ! Samedi 11 juillet, 10h00 Parc de la Citadelle Nord

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T10:00:00+02:00 – 2026-07-11T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T10:00:00+02:00 – 2026-07-11T12:00:00+02:00

Comment reconnaît-on un chêne, un hêtre, ou un charme ? Venez apprendre à les différencier grâce à une balade naturaliste à la redécouverte des géants du Parc de la Citadelle, les arbres ! Avec Nord Nature Environnement.

Public adulte.

Réservation sur : https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3896

Parc de la Citadelle Allée Arlette Gruss, Lille Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France http://parcdelacitadelle.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3896 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3896 »}]

Balade naturaliste

Thomas Lo Presti