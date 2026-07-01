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Oh les branches !, Parc de la Citadelle, Lille

samedi 11 juillet 2026 · Parc de la Citadelle · Lille

Oh les branches !, Parc de la Citadelle, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Lieu
Parc de la Citadelle
Adresse
Allée Arlette Gruss, Lille
Ville
59900 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit. Sur inscription.

Oh les branches ! Samedi 11 juillet, 10h00 Parc de la Citadelle Nord

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T10:00:00+02:00 – 2026-07-11T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-11T10:00:00+02:00 – 2026-07-11T12:00:00+02:00

Comment reconnaît-on un chêne, un hêtre, ou un charme ? Venez apprendre à les différencier grâce à une balade naturaliste à la redécouverte des géants du Parc de la Citadelle, les arbres ! Avec Nord Nature Environnement.
Public adulte.
Réservation sur : https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3896

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Balade naturaliste

Thomas Lo Presti

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