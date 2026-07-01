Oh les branches !, Parc de la Citadelle, Lille
samedi 11 juillet 2026 · Parc de la Citadelle · Lille
Informations pratiques
Oh les branches ! Samedi 11 juillet, 10h00 Parc de la Citadelle Nord
Gratuit. Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T10:00:00+02:00 – 2026-07-11T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-11T10:00:00+02:00 – 2026-07-11T12:00:00+02:00
Comment reconnaît-on un chêne, un hêtre, ou un charme ? Venez apprendre à les différencier grâce à une balade naturaliste à la redécouverte des géants du Parc de la Citadelle, les arbres ! Avec Nord Nature Environnement.
Public adulte.
Réservation sur : https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3896
Parc de la Citadelle Allée Arlette Gruss, Lille Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France http://parcdelacitadelle.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3896 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3896 »}]
Balade naturaliste
Thomas Lo Presti
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