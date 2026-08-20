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Oh les branches !, Parc de la Citadelle, Lille

samedi 24 octobre 2026 · Parc de la Citadelle · Lille

Oh les branches !, Parc de la Citadelle, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Parc de la Citadelle
Adresse
Allée Arlette Gruss, Lille
Ville
59900 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit.

Oh les branches ! Samedi 24 octobre, 10h00 Parc de la Citadelle Nord

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T10:00:00+02:00 – 2026-10-24T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-24T10:00:00+02:00 – 2026-10-24T12:00:00+02:00

Rendez-vous pour une balade au pied des arbres majestueux du Parc de la Citadelle : découvrons ensemble comment les différencier et les reconnaître. Avec Nord Nature Environnement.
Inscriptions ici.

Parc de la Citadelle Allée Arlette Gruss, Lille Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France http://parcdelacitadelle.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4205 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4205 »}]
Balade naturaliste au Parc de la Citadelle

Daniel Rapaich

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