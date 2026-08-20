Oh les branches !, Parc de la Citadelle, Lille
samedi 24 octobre 2026 · Parc de la Citadelle · Lille
Informations pratiques
Oh les branches ! Samedi 24 octobre, 10h00 Parc de la Citadelle Nord
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T10:00:00+02:00 – 2026-10-24T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-24T10:00:00+02:00 – 2026-10-24T12:00:00+02:00
Rendez-vous pour une balade au pied des arbres majestueux du Parc de la Citadelle : découvrons ensemble comment les différencier et les reconnaître. Avec Nord Nature Environnement.
Inscriptions ici.
Parc de la Citadelle Allée Arlette Gruss, Lille Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France http://parcdelacitadelle.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4205 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4205 »}]
Balade naturaliste au Parc de la Citadelle
Daniel Rapaich
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