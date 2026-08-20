Oh les branches !, Parc de la Citadelle, Lille

Informations pratiques

Oh les branches ! Samedi 24 octobre, 10h00 Parc de la Citadelle Nord

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T10:00:00+02:00 – 2026-10-24T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-24T10:00:00+02:00 – 2026-10-24T12:00:00+02:00

Rendez-vous pour une balade au pied des arbres majestueux du Parc de la Citadelle : découvrons ensemble comment les différencier et les reconnaître. Avec Nord Nature Environnement.

Inscriptions ici.

Parc de la Citadelle Allée Arlette Gruss, Lille Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France http://parcdelacitadelle.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4205 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4205 »}]

Balade naturaliste au Parc de la Citadelle

Daniel Rapaich