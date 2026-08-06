Oiseau de Nuit Fondation Fernet-Branca Saint-Louis

Informations pratiques

« Oiseau de Nuit » : Une performance pluridisciplinaire immersive :

« Oiseau de Nuit » est une performance pluridisciplinaire qui réunit musique électronique, musique acoustique, chant en direct et danse contemporaine au sein d’un même récit. Conçue comme une expérience immersive, l’œuvre explore le dialogue entre sonorités électroniques contemporaines et instrumentation acoustique, créant un langage artistique singulier.

Un voyage à travers la nuit :

Dans cette version spéciale de 30 minutes, conçue pour la Fondation Fernet-Branca, le public suit le parcours émotionnel de deux protagonistes au cours d’une nuit de fête. À travers sept scènes reliées entre elles, la performance explore l’attente, l’euphorie, la rencontre, la transe, la vulnérabilité et le retour à la réalité. Musique, mouvement et espace interagissent pour créer une expérience sensorielle qui invite le public à s’immerger pleinement dans le récit.

Une réflexion sur le lien humain :

Au-delà de l’expérience festive, « Oiseau de Nuit » interroge ce qui relie les êtres humains entre eux. L’œuvre parle de rencontres éphémères, d’émotions partagées, de la quête de liberté, et de ces instants suspendus qui marquent durablement nos vies. La performance invite le public à vivre la nuit non pas seulement comme un divertissement, mais comme un espace de rencontre, de transformation et d’émotion collective.