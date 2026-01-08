Oiseaux du monde avec Antoine Cubaixo (guide ornithologue) Site de Chantecoq Giffaumont-Champaubert
Oiseaux du monde avec Antoine Cubaixo (guide ornithologue)
Site de Chantecoq Le Champ Branlant Giffaumont-Champaubert Marne
Début : 2026-11-20
fin : 2026-12-31
2026-11-20
Que diriez-vous d’offrir à vos proches ou à vos amis un voyage au bout du monde à la rencontre des oiseaux et d’observer chacun d’entre eux au même endroit…au Lac du Der en Champagne.Tout public
Site de Chantecoq Le Champ Branlant Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 6 09 79 00 37
English : Oiseaux du monde avec Antoine Cubaixo (guide ornithologue)
What would you say to offering your family or friends a trip to the ends of the earth to meet the birds and observe each of them in the same place…at Lac du Der in Champagne.
