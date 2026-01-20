Oiseaux et orchidées Vitrezay, Échappées Nature Saint-Sorlin-de-Conac
Début : 2026-05-17 09:30:00
fin : 2026-05-17 16:00:00
Partez pour une journée d’exploration entre marais et coteaux de Gironde à la recherche des oiseaux et des orchidées.
Vitrezay, Échappées Nature La Parfaite Saint-Sorlin-de-Conac 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 77 48 10 biosphere-environnement@orange.fr
Explore the marshes and hillsides of Gironde in search of birds and orchids.
