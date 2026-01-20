Rapaces des marais de Gironde Vitrezay, Échappées Nature Saint-Sorlin-de-Conac
Rapaces des marais de Gironde Vitrezay, Échappées Nature Saint-Sorlin-de-Conac samedi 23 mai 2026.
Rapaces des marais de Gironde
Vitrezay, Échappées Nature La Parfaite Saint-Sorlin-de-Conac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:45:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre de la fête de la nature venez découvrir les rapaces diurnes nicheurs des marais de Gironde.
.
Vitrezay, Échappées Nature La Parfaite Saint-Sorlin-de-Conac 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 77 48 10 biosphere-environnement@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Fête de la Nature, come and discover the breeding diurnal birds of prey in the Gironde marshes.
L’événement Rapaces des marais de Gironde Saint-Sorlin-de-Conac a été mis à jour le 2026-01-20 par Offices de Tourisme de Jonzac