Oiseaux nicheurs de Vitrezay Vitrezay, Échappées Nature Saint-Sorlin-de-Conac
Oiseaux nicheurs de Vitrezay Vitrezay, Échappées Nature Saint-Sorlin-de-Conac dimanche 3 mai 2026.
Oiseaux nicheurs de Vitrezay
Vitrezay, Échappées Nature La Parfaite Saint-Sorlin-de-Conac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 11:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Partez à la rencontre des oiseaux du site de Vitrezay.
.
Vitrezay, Échappées Nature La Parfaite Saint-Sorlin-de-Conac 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 77 48 10 biosphere-environnement@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meet the birds of the Vitrezay site.
L’événement Oiseaux nicheurs de Vitrezay Saint-Sorlin-de-Conac a été mis à jour le 2026-01-20 par Offices de Tourisme de Jonzac