Okina, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Okina Jeudi 20 mai 2027, 20h00 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Infidèle : 25€ | Plus de tarifs en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-20T20:00:00+02:00 – 2027-05-20T21:20:00+02:00

Fin : 2027-05-20T20:00:00+02:00 – 2027-05-20T21:20:00+02:00

Lors d’un voyage à Tokyo, Maxime Kurvers rencontre une actrice de théâtre Nō, qui lui révèle que tous les rôles sont possibles pour une femme, sauf l’Okina. Pour le metteur en scène passionné d’anthropologie théâtrale et de la théorie des acteur·rices, cet interditde représentation devient en soi un enjeu théâtral. Et c’est à Yuri Itabashi, comédienne du théâtre japonais d’avant-garde (découverte chez Toshiki Okada), qu’il propose d’en faire spectacle. Détachée de la tradition Nō, celle-ci avance avec nous dans cette histoire touffue, relatant les cérémonies préparatoires, l’histoire des deux masques, les danses et les lieux de représentation. Sur une scène qu’elle prépare patiemment depuis une échelle, avec un bureau foutraque transformé en autel ritualisé, elle partage autant le contexte de la pièce que les fondements de ce tabou. Tissant les fils invisibles de sa propre mythologie, elle brisera petit à petit ce tabou, prenant au piège l’interdit ancestral.

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/okina-20052027-1800 »}]

Yuri Itabashi prend le public à témoin de son chemin vers le franchissement d’un tabou de la tradition Nō : l’interdiction faite aux femmes de jouer l’Okina. La proposition de Maxime Kurvers se tr …