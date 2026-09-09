Oklahoma Honey, Espace Jean Vilar, Arcueil
mercredi 9 septembre 2026 · Espace Jean Vilar · Arcueil
Informations pratiques
Oklahoma Honey Mercredi 9 septembre, 16h45 Espace Jean Vilar Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T16:45:00+02:00 – 2026-09-09T18:55:00+02:00
Fin : 2026-09-09T16:45:00+02:00 – 2026-09-09T18:55:00+02:00
Espace Jean Vilar 1, rue Paul Signac, Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France https://www.cultureaarcueil.fr/espace-jean-vilar [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr?nc=1232&idMS=FRSOJOO&ps=scare »}]
Ciné-dégustation – Au cœur des terres reculées de l’Oklahoma rural, Amziah King, personnage charismatique au talent musical hors du commun, veille sur une bande de marginaux passionnés de bluegrass… Espace municipal Jean Vilar Oklahoma Honey
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