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Oklahoma Honey, Espace Jean Vilar, Arcueil

mercredi 9 septembre 2026 · Espace Jean Vilar · Arcueil

Oklahoma Honey, Espace Jean Vilar, Arcueil

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Lieu
Espace Jean Vilar
Adresse
1, rue Paul Signac, Arcueil
Ville
94110 Arcueil
Département
Val-de-Marne

Oklahoma Honey Mercredi 9 septembre, 16h45 Espace Jean Vilar Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T16:45:00+02:00 – 2026-09-09T18:55:00+02:00
Fin : 2026-09-09T16:45:00+02:00 – 2026-09-09T18:55:00+02:00

Espace Jean Vilar 1, rue Paul Signac, Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France https://www.cultureaarcueil.fr/espace-jean-vilar [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr?nc=1232&idMS=FRSOJOO&ps=scare »}]
Ciné-dégustation – Au cœur des terres reculées de l’Oklahoma rural, Amziah King, personnage charismatique au talent musical hors du commun, veille sur une bande de marginaux passionnés de bluegrass… Espace municipal Jean Vilar Oklahoma Honey

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