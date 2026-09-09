Atelier fermentation & microbiote espace Jean Vilar Arcueil
vendredi 11 septembre 2026 · espace Jean Vilar · Arcueil
Informations pratiques
Un atelier pour apprendre, expérimenter et repartir avec les clés pour adopter une alimentation saine et plus favorable à votre microbiote au quotidien !
- Comprenez ce qui se passe lors de la fermentation et les bénéfices des aliments fermentés.
- Découvrez les liens entre alimentation, microbiote et santé.
- Apprenez à fermenter simplement des légumes de saison.
- Réalisez votre propre préparation : pickles lacto-fermentés, kimchi ou encore kéfir.
- Repartez avec votre préparation maison. la fermentation continuera de faire son travail chez vous dans les jours qui suivent.
Biliana vous partagera toutes ses connaissances et répondra à toutes vos questions.
Cette atelier gratuit est proposé dans le cadre de la projection du film « Le Festin de Babette » à 18h dont l’entrée est payante. Le tarif est celui d’une place de cinéma (6€ plein tarif, 5 et 4€ pour les tarifs réduits) et gratuit pour l’atelier.
Vous pouvez réserver maximum 2 places par réservation
Pour réserver l’atelier : https://www.eco-nature.org/experience/atelier-fermentation-and-microbiote-9744
Pour réserver la place de cinéma : https://www.cultureaarcueil.fr/accueil/les-evenements-de-toutes-les-mediatheques/cinema/au-fil-des-saveurs-o-le-festin-de-babette
Découvrez la fermentation et ses liens avec notre microbiote intestinal lors d’un atelier pratique et convivial à l’espace Jean Vilar, à Arcueil.
Le vendredi 11 septembre 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit sous condition
Gratuit – avec l’achat d’une place de cinéma
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-11T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-11T20:00:00+02:00_2026-09-11T21:30:00+02:00
espace Jean Vilar 1 Rue Paul Signac, 94110 Arcueil 94110 Arcueil
https://www.eco-nature.org/experience/atelier-fermentation-and-microbiote-9744
Afficher la carte du lieu espace Jean Vilar et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Arcueil (Paris)
- Oklahoma Honey, Espace Jean Vilar, Arcueil 9 septembre 2026
- Le Festin de Babette, Espace Jean Vilar, Arcueil 11 septembre 2026
- De la Comédie-Française, Espace Jean Vilar, Arcueil 17 septembre 2026
- Portes ouvertes, Atelier-musée d’art graphique – ETR Balistic, Arcueil 19 septembre 2026
- Le Figuier (Takia et Colette), Anis Gras – Le lieu de l’autre, Arcueil 4 décembre 2026