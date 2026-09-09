Atelier fermentation & microbiote espace Jean Vilar Arcueil

Informations pratiques

Un atelier pour apprendre, expérimenter et repartir avec les clés pour adopter une alimentation saine et plus favorable à votre microbiote au quotidien !

Comprenez ce qui se passe lors de la fermentation et les bénéfices des aliments fermentés.

Découvrez les liens entre alimentation, microbiote et santé.

Apprenez à fermenter simplement des légumes de saison.

Réalisez votre propre préparation : pickles lacto-fermentés, kimchi ou encore kéfir.

Repartez avec votre préparation maison. la fermentation continuera de faire son travail chez vous dans les jours qui suivent.

Biliana vous partagera toutes ses connaissances et répondra à toutes vos questions.

Cette atelier gratuit est proposé dans le cadre de la projection du film « Le Festin de Babette » à 18h dont l’entrée est payante. Le tarif est celui d’une place de cinéma (6€ plein tarif, 5 et 4€ pour les tarifs réduits) et gratuit pour l’atelier.

Vous pouvez réserver maximum 2 places par réservation

Pour réserver l’atelier : https://www.eco-nature.org/experience/atelier-fermentation-and-microbiote-9744

Pour réserver la place de cinéma : https://www.cultureaarcueil.fr/accueil/les-evenements-de-toutes-les-mediatheques/cinema/au-fil-des-saveurs-o-le-festin-de-babette

Découvrez la fermentation et ses liens avec notre microbiote intestinal lors d’un atelier pratique et convivial à l’espace Jean Vilar, à Arcueil.

Le vendredi 11 septembre 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit sous condition

Gratuit – avec l’achat d’une place de cinéma

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-11T20:00:00+02:00_2026-09-11T21:30:00+02:00

espace Jean Vilar 1 Rue Paul Signac, 94110 Arcueil 94110 Arcueil

https://www.eco-nature.org/experience/atelier-fermentation-and-microbiote-9744



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