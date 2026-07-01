Oktoberfest Kaysersberg Vignoble
samedi 26 septembre 2026 · Kaysersberg Vignoble
Informations pratiques
Kaysersberg Vignoble
Oktoberfest
11 rue St Jacques Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26 23:59:00
Date(s) :
2026-09-26
L’Oktoberfest arrive ! Musique live, menu gourmand et ambiance festive avec Andréa & Andréas. Une soirée conviviale à partager en famille ou entre amis.
L’Oktoberfest arrive !
Bienvenue soirée placée sous le signe de la convivialité, de la musique et de la bonne humeur !
Ambiance garantie avec le duo Andréa & Andréas, qui vous fera danser tout au long de la soirée !
Au menu Planchette de charcuterie, escalope panée, pommes de terre sautées et salade verte, strudel aux pommes et café
Places limitées ! Pensez à réserver rapidement en retournant votre coupon-réponse accompagné du règlement avant le 6 septembre 2026.
Venez partager une soirée festive entre amis ou en famille, dans la plus pure tradition de l’Oktoberfest ! .
11 rue St Jacques Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 info@kaysersberg-vignoble.fr
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English :
Oktoberfest is coming! Live music, a gourmet menu, and a festive atmosphere with Andréa & Andreas. A fun evening to enjoy with family or friends.
L’événement Oktoberfest Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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