Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Oktoberfest

11 rue St Jacques Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26 23:59:00

Date(s) :

2026-09-26

L’Oktoberfest arrive ! Musique live, menu gourmand et ambiance festive avec Andréa & Andréas. Une soirée conviviale à partager en famille ou entre amis.

L’Oktoberfest arrive !



Bienvenue soirée placée sous le signe de la convivialité, de la musique et de la bonne humeur !



Ambiance garantie avec le duo Andréa & Andréas, qui vous fera danser tout au long de la soirée !



Au menu Planchette de charcuterie, escalope panée, pommes de terre sautées et salade verte, strudel aux pommes et café



Places limitées ! Pensez à réserver rapidement en retournant votre coupon-réponse accompagné du règlement avant le 6 septembre 2026.



Venez partager une soirée festive entre amis ou en famille, dans la plus pure tradition de l’Oktoberfest ! .

11 rue St Jacques Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 info@kaysersberg-vignoble.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Oktoberfest is coming! Live music, a gourmet menu, and a festive atmosphere with Andréa & Andreas. A fun evening to enjoy with family or friends.

L’événement Oktoberfest Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg