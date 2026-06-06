Olalaland – Lionel Dray et Clémence Jeanguillaume Théâtre de la Bastille PARIS
Olalaland – Lionel Dray et Clémence Jeanguillaume Théâtre de la Bastille PARIS jeudi 11 mars 2027.
Olalaland est une énigme qui se déplie comme un songe. C’est le pays d’une fausse note, de 234 rêves, d’un peuple de souris et d’un requin volant. Et c’est aussi l’art délicat de préparer un bon petit déjeuner.
Mais Olalaland, c’est surtout le monde intérieur et extérieur d’une personnage lunaire, Madame Olala, inspirée du cinéma muet de Buster Keaton ou Jacques Tati, où l’on passe du noir et blanc à la couleur. Nous voilà en sa compagnie, traversant une aventure où les dessins s’animent et respirent, où la musique bricole des chemins, où le minuscule côtoie l’infini tandis que le quotidien taquine le fantastique.
Dans ce joyeux laboratoire créatif, Clémence Jeanguillaume et Lionel Dray fabriquent un spectacle ludique et poétique, une odyssée absurde et sensible pour les rêveurs et les rêveuses à partir de 8 ans.
En alliance avec le Mouffetard – Centre national de la Marionnette à Paris, nous ouvrons la programmation du théâtre aux familles avec un spectacle hybride, qui croise les arts de la marionnette avec d’autres disciplines !
Du jeudi 11 mars 2027 au jeudi 18 mars 2027 :
mercredi
de 15h00 à 15h50
samedi, dimanche
de 17h00 à 17h50
vendredi
de 19h00 à 19h50
jeudi
de 14h30 à 15h20
mardi, jeudi, vendredi
de 09h45 à 10h35
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-03-11T10:45:00+01:00
fin : 2027-03-18T16:20:00+01:00
Date(s) : 2027-03-11T09:45:00+02:00_2027-03-11T10:35:00+02:00;2027-03-11T14:30:00+02:00_2027-03-11T15:20:00+02:00;2027-03-12T09:45:00+02:00_2027-03-12T10:35:00+02:00;2027-03-12T19:00:00+02:00_2027-03-12T19:50:00+02:00;2027-03-13T17:00:00+02:00_2027-03-13T17:50:00+02:00;2027-03-14T17:00:00+02:00_2027-03-14T17:50:00+02:00;2027-03-16T09:45:00+02:00_2027-03-16T10:35:00+02:00;2027-03-17T15:00:00+02:00_2027-03-17T15:50:00+02:00;2027-03-18T09:45:00+02:00_2027-03-18T10:35:00+02:00;2027-03-18T14:30:00+02:00_2027-03-18T15:20:00+02:00
Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 PARIS
https://www.theatre-bastille.com/saison-26-27/olalaland +33143574214 accueil@theatre-bastille.com https://www.facebook.com/ThdelaBastille/ https://www.facebook.com/ThdelaBastille/
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