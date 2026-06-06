Olalaland – Lionel Dray et Clémence Jeanguillaume Théâtre de la Bastille PARIS

Olalaland est une énigme qui se déplie comme un songe. C’est le pays d’une fausse note, de 234 rêves, d’un peuple de souris et d’un requin volant. Et c’est aussi l’art délicat de préparer un bon petit déjeuner.

Mais Olalaland, c’est surtout le monde intérieur et extérieur d’une personnage lunaire, Madame Olala, inspirée du cinéma muet de Buster Keaton ou Jacques Tati, où l’on passe du noir et blanc à la couleur. Nous voilà en sa compagnie, traversant une aventure où les dessins s’animent et respirent, où la musique bricole des chemins, où le minuscule côtoie l’infini tandis que le quotidien taquine le fantastique.

Dans ce joyeux laboratoire créatif, Clémence Jeanguillaume et Lionel Dray fabriquent un spectacle ludique et poétique, une odyssée absurde et sensible pour les rêveurs et les rêveuses à partir de 8 ans.

En alliance avec le Mouffetard – Centre national de la Marionnette à Paris, nous ouvrons la programmation du théâtre aux familles avec un spectacle hybride, qui croise les arts de la marionnette avec d’autres disciplines !

Du jeudi 11 mars 2027 au jeudi 18 mars 2027 :

mercredi

de 15h00 à 15h50

samedi, dimanche

de 17h00 à 17h50

vendredi

de 19h00 à 19h50

jeudi

de 14h30 à 15h20

mardi, jeudi, vendredi

de 09h45 à 10h35

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-03-11T10:45:00+01:00

fin : 2027-03-18T16:20:00+01:00

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Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 PARIS

https://www.theatre-bastille.com/saison-26-27/olalaland +33143574214 accueil@theatre-bastille.com https://www.facebook.com/ThdelaBastille/ https://www.facebook.com/ThdelaBastille/



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