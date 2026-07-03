Olalaland Théâtre Public Montreuil Montreuil

Informations pratiques

Olalaland esquisse le portrait d’un personnage un peu lunaire, curieux et décalé, plongé dans un univers qui se métamorphose sans cesse. Les dessins projetés, le travail musical et le jeu de l’exceptionnelle Clémence Jeanguillaume, artiste protéiforme et inclassable, s’entrelacent savoureusement pour créer un spectacle d’une grande poésie où tout surgit sans crier gare. La scène devient ainsi un espace poreux et mouvant où le corps se glisse dans l’image pour ne faire qu’un.

Inspiré par les arts graphiques et le cinéma muet – de Buster Keaton à Jacques Tati – cet ovni théâtral célèbre le pouvoir de l’imagination et invite petit·es et grand·es à une expérience sensible. Quel serait le lien entre les 234 rêves de Madame Olala, un peuple de souris et un requin volant ? Réponse en images et en musique au TPM.

Bienvenue dans Olalaland, un spectacle visuel et musical à l’excentricité débordante, conçu comme une énigme. Dans cette épopée insolite, on suit les aventures de Madame Olala déambulant dans un monde foisonnant d’images et de formes graphiques, où le quotidien et le fantastique se confondent.

Du mardi 03 novembre 2026 au mardi 10 novembre 2026 :

dimanche

de 16h00 à 17h00

samedi

de 16h00 à 17h00

samedi

de 11h00 à 12h00

mercredi

de 15h00 à 16h00

lundi, mardi, jeudi

de 10h00 à 11h00

payant

De 9 à 27 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-03T11:00:00+01:00

fin : 2026-11-10T12:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-03T10:00:00+02:00_2026-11-03T11:00:00+02:00;2026-11-04T15:00:00+02:00_2026-11-04T16:00:00+02:00;2026-11-05T10:00:00+02:00_2026-11-05T11:00:00+02:00;2026-11-07T11:00:00+02:00_2026-11-07T12:00:00+02:00;2026-11-07T16:00:00+02:00_2026-11-07T17:00:00+02:00;2026-11-08T16:00:00+02:00_2026-11-08T17:00:00+02:00;2026-11-09T10:00:00+02:00_2026-11-09T11:00:00+02:00;2026-11-10T10:00:00+02:00_2026-11-10T11:00:00+02:00

Théâtre Public Montreuil 10, place Jean-Jaurès 93100 Montreuil

https://theatrepublicmontreuil.com/olalaland +33148704890 contact@theatrepublicmontreuil.com https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil



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