Olalaland, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Olalaland Vendredi 18 décembre, 10h00 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Accompagnateur Jeune Public : 15€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Plus de tarifs en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-18T10:00:00+01:00 – 2026-12-18T11:00:00+01:00

Fin : 2026-12-18T10:00:00+01:00 – 2026-12-18T11:00:00+01:00

C’est avec le même cocktail singulier de collages dadaïstes et de fantaisie musicale sans paroles proposé dans Madame l’Aventure, que le duo Lionel Dray et Clémence Jeanguillaume aborde son premier spectacle pour enfants. Un solo débordant de formes et de sons, avec le dessin comme compagnon. Devant un grand écran où se métamorphosent constamment des traits de crayon minimalistes et libres, Clémence Jeanguillaume est Madame Olala, gros yeux cartoonesques et clavier sous la main. Un personnage avide de mystères et d’énigmes. Burlesque comme du Keaton, déroutant comme du Tati, caméléon comme La Linea d’Osvaldo Cavandoli, ce théâtre agite un langage qui lui est propre, beau et déroutant à la fois. Les papillons colorés s’y échappent de l’écran et les trous de souris s’agrandissent pour ouvrir des percées magiques vers d’autres mondes. L’Olalaland ?

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/olalaland-18122026-0900 »}]

Être lunaire et fantasque, Madame Olala improvise au clavier quand elle ne plonge pas droit dans le décor éclairé de dessins projetés. Madame s’aventure dans un comics trip, et c’est réjouissant !