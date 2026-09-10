OLALALAND THEATRE GARONNE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

OLALALAND

THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 20:00:00

fin : 2026-11-27 21:00:00

Date(s) :

2026-11-25 2026-12-02 2026-12-05

Ils ont fait de la confusion des genres et des frontières une marque de fabrique. Avec Olalaland, à destination des enfants et de leurs parents, Lionel Dray et Clémence Jeanguillaume poursuivent leurs explorations artistiques.

L’imaginaire de Madame Olala paraît infini. Et c’est tant mieux, car autour d’elle tout semble pouvoir prendre forme. À la rencontre de la scène, du dessin et de la composition musicale, dans un dispositif pensé comme un terrain d’expérimentation, Olalaland met la technique au service de la poésie. Un conte épique et merveilleux écrit comme un tourbillon d’images, d’illusions, de sons et de couleurs. Dans la lignée de leurs précédents spectacles accueillis au théâtre Garonne (Ainsi la bagarre en 2022 et Madame L’Aventure en 2024), Lionel Dray et Clémence Jeanguillaume conçoivent une forme à nulle autre pareille, où l’univers BD et la musique se rencontrent dans un grand tohu bohu absurde et poétique. 10 .

THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

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English :

They have made blurring the lines between genres and boundaries their trademark. With Olalaland, a destination for children and their parents, Lionel Dray and Clémence Jeanguillaume continue their artistic explorations.

L’événement OLALALAND Toulouse a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE