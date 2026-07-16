OLDELAF SOLO PIANO, Le SAX, Achères
mercredi 12 mai 2027 · Le SAX · Achères
Informations pratiques
OLDELAF SOLO PIANO Mercredi 12 mai 2027, 20h30 Le SAX Yvelines
Tarif Strass : 14 > 27 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-12T20:30:00+02:00 – 2027-05-12T23:30:00+02:00
Fin : 2027-05-12T20:30:00+02:00 – 2027-05-12T23:30:00+02:00
On connaît ses refrains qui restent coincés dans la tête pendant des jours, ses histoires absurdes racontées avec un sérieux désarmant et son talent pour faire rire là où personne ne l’attend. Cette fois, Oldelaf s’installe seul au piano pour un moment aussi drôle que touchant, où les chansons dérapent joyeusement entre confidences, mauvaise foi assumée et éclairs de poésie. Un spectacle à savourer les oreilles grandes ouvertes… et les zygomatiques prêts à travailler un peu plus que prévu
Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/oldelaf-solo-piano »}]
Oldelaf Solo Piano
DR
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