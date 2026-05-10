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Olga Amelchenko Quintet ‘Before the Dawn’ JASS CLUB PARIS Paris

Olga Amelchenko Quintet ‘Before the Dawn’ JASS CLUB PARIS Paris

Olga Amelchenko Quintet ‘Before the Dawn’ JASS CLUB PARIS Paris samedi 4 juillet 2026.

Lieu : JASS CLUB PARIS

Adresse : 141 Rue de Tolbiac

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif : Tarif réduit : 15 EUR Tarif plein : 19 EUR

Porté par des artistes reconnus de la scène parisienne, le projet explore les œuvres de grands poètes à travers des compositions originales qui épousent le rythme et la musicalité des textes.

Entre intensité, délicatesse et contrastes, chaque pièce tisse un dialogue profond entre mots et sons, offrant une expérience sensible où l’émotion poétique prend vie sur scène.

Olga Amelchenko / saxophone

Charlotte Wassy / voix

Enzo Carniel / piano

Viktor Nyberg / contrebasse

Nicolas Charlier / batterie

Le quintet Helicon dirigé par la saxophoniste Olga Amelchenko propose un concert où le jazz se mêle intimement à la poésie.
Le vendredi 03 juillet 2026
de 21h30 à 22h30
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T00:30:00+02:00
fin : 2026-07-04T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T21:30:00+02:00_2026-07-03T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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