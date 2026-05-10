Olga Amelchenko Quintet ‘Before the Dawn’ JASS CLUB PARIS Paris

Porté par des artistes reconnus de la scène parisienne, le projet explore les œuvres de grands poètes à travers des compositions originales qui épousent le rythme et la musicalité des textes.

Entre intensité, délicatesse et contrastes, chaque pièce tisse un dialogue profond entre mots et sons, offrant une expérience sensible où l’émotion poétique prend vie sur scène.

Olga Amelchenko / saxophone

Charlotte Wassy / voix

Enzo Carniel / piano

Viktor Nyberg / contrebasse

Nicolas Charlier / batterie

Le quintet Helicon dirigé par la saxophoniste Olga Amelchenko propose un concert où le jazz se mêle intimement à la poésie.

Le vendredi 03 juillet 2026

de 21h30 à 22h30

payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 19 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T00:30:00+02:00

fin : 2026-07-04T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T21:30:00+02:00_2026-07-03T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

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