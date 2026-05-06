OLGA MAXIMOVA, EMILIE HIRAYAMA / Liquid form – Sound laboratory Médiathèque Françoise Sagan Paris

Performance, Installation, Musique

Liquid Form – Sound Laboratory est une performance immersive visuelle et sonore centrée sur l’eau, née de la collaboration entre la musicienne Olga Maximova et l’artiste Emilie Hirayama. Peinture et musique interagissent à travers le médium de l’eau : les gouttes déclenchent des sons captés par un hydrophone, tandis que des pinceaux conducteurs traduisent les gestes en musique. La composition qui se crée à la surface de l’eau est unique et évolutive, puis transférée sur tissu grâce au savoir-faire japonais du Suminagashi. Les pinceaux deviennent à la fois outils de dessin et instruments sonores.

En partenariat avec Can Touch This Studio

Performance visuelle et sonore autour de l’eau

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

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