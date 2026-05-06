OLGA MAXIMOVA, EMILIE HIRAYAMA / Liquid form – Sound laboratory Médiathèque Françoise Sagan Paris
OLGA MAXIMOVA, EMILIE HIRAYAMA / Liquid form – Sound laboratory Médiathèque Françoise Sagan Paris samedi 6 juin 2026.
Performance, Installation, Musique
Liquid Form – Sound Laboratory est une performance immersive visuelle et sonore centrée sur l’eau, née de la collaboration entre la musicienne Olga Maximova et l’artiste Emilie Hirayama. Peinture et musique interagissent à travers le médium de l’eau : les gouttes déclenchent des sons captés par un hydrophone, tandis que des pinceaux conducteurs traduisent les gestes en musique. La composition qui se crée à la surface de l’eau est unique et évolutive, puis transférée sur tissu grâce au savoir-faire japonais du Suminagashi. Les pinceaux deviennent à la fois outils de dessin et instruments sonores.
En partenariat avec Can Touch This Studio
Performance visuelle et sonore autour de l’eau
Le samedi 06 juin 2026
de 19h00 à 00h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)
Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)
Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)
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