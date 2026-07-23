Oliver Twist Le Lucernaire Paris
mercredi 9 septembre 2026 · Le Lucernaire · Paris
Informations pratiques
Les artistes nous emmènent dans les bas-fonds de Londres en nous contant cette histoire à la façon des bonimenteurs du XIXe siècle. Ils deviennent tour à tour Oliver Twist, Nancy la fille des rues, Bill Sikes le truand, le retors Fagin, Charley l’enfant rigolard ou le rusé Finaud.
Entre rire et larmes, dans une ambiance proche des « Enfants du Paradis » ou du « Kid », chansons, ballets et claquettes s’allient pour nous offrir la magie de Londres à Paris.
Une comédie musicale pour les enfants et les parents qui veulent retrouver leur âme d’enfant.
Succès reprise ce spectacle a déjà joué du 10 septembre 2025 au 10 mai 2026
Emporté dans un souffle épique par six jeunes comédiens-chanteurs-danseurs, le chef-d’œuvre de Dickens devient une grande comédie musicale.
Du mercredi 09 septembre 2026 au dimanche 17 janvier 2027 :
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-09T02:00:00+02:00
fin : 2027-01-18T00:59:59+01:00
Date(s) :
Le Lucernaire 53 rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris
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