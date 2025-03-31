Olivier De Benoist Le droit au bonheur Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône

Olivier De Benoist Le droit au bonheur Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône jeudi 30 avril 2026.

Olivier De Benoist Le droit au bonheur

Salle Marcel Sembat 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 39.5 – 39.5 – 39.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30 22:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Olivier de Benoist cherchait le bonheur et il a trouvé une famille.

Bien décidé à ne pas laisser ce revers temporaire le détourner de son objectif, cet incorrigible optimiste se lance dans une quête éperdue de la félicité.

La morale de ce mémorable voyage initiatique pourrait, selon lui, se résumer ainsi « Pour vivre heureux, vivons cachés certes, mais surtout loin de sa femme et de ses enfants. » .

Salle Marcel Sembat 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Olivier De Benoist Le droit au bonheur

German : Olivier De Benoist Le droit au bonheur

Italiano :

Espanol :

L’événement Olivier De Benoist Le droit au bonheur Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-08-20 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I