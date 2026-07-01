Olivier de Benoist – Le droit au bonheur, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Olivier de Benoist – Le droit au bonheur Jeudi 19 novembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 34€ ; Cat. Or : 48€ ; Cat. 1 : 40€ / 37€ ; Cat. 2 : 37€ / 34€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-19T20:30:00+01:00 – 2026-11-19T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-19T20:30:00+01:00 – 2026-11-19T22:00:00+01:00

Comédien renommé sur la scène humoristique française, Olivier de Benoist présente son dernier spectacle, à la fois personnel et universel.

Se sentant un chouia mélancolique, Olivier de Benoist a pris la décision de se ressourcer auprès de sa famille. Et, de fait, après quelques jours à côtoyer au quotidien sa femme et ses enfants, son état a radicalement changé. Il est maintenant totalement dépressif et songe même au suicide.

Ayant bien conscience qu’annoncer à un enfant qu’on l’abandonne est le meilleur moyen de le traumatiser à vie, ODB décide de réagir en père responsable et de partir sans rien dire. Et comme il est bien trop altruiste et généreux pour garder le secret du bonheur pour lui, il a décidé de partager avec son public les mille et une façons de partir acheter des cigarettes sans que personne ne le remarque. Pour vivre heureux, vivons cachés certes, mais surtout loin de sa famille. Une performance qui promet d’être

inoubliable !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/128/le_pin_galant/olivier_de_benoist »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Comédien renommé sur la scène humoristique française, Olivier de Benoist présente son dernier spectacle, à la fois personnel et universel. Humour One man show

Fabienne Rappeneau