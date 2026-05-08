Olivier de Benoist Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Olivier de Benoist

Mardi 23 mars 2027 à partir de 20h30. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 37 – 37 – 43 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-23 20:30:00

fin : 2027-03-23

Date(s) :

2027-03-23

Olivier de Benoist cherchait le bonheur et il a trouvé une famille.

Bien décidé à ne pas laisser ce revers temporaire le détourner de son objectif, Olivier de Benoist, cet incorrigible optimiste se lance dans une quête éperdue de la félicité.



La morale de ce mémorable voyage initiatique pourrait, selon lui, se résumer ainsi Pour vivre heureux, vivons cachés certes, mais surtout loin de sa femme et de ses enfants. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Olivier de Benoist was looking for happiness and he found a family.

L’événement Olivier de Benoist Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille