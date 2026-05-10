OLIVIER DUBOIS / Boléro Electro Drummers Le Carreau du Temple Paris

OLIVIER DUBOIS, Boléro Electro Drummers, pièce chorégraphique – Durée 50 min

Au commencement, un soufﬂe, un battement presque inaudible. Avec Drummers, Olivier Dubois a accompagné 50 danseur·euses amateur·rices de l’Essonne dans le dépassement de soi au travers d’une danse collective inspirée du Boléro de Ravel. Ici, l’individu disparaît au proﬁt du tout, et le tout ne tient que par chacun·e. Chaque corps devient percussion, chaque geste construit l’énergie. À noter la présence exceptionnelle de Yuksek qui interprètera en live sa version électro du Boléro. Plongez dans un spectacle où le battement grandit, hypnotique, obsessionnel, jusqu’à l’explosion !

Olivier Dubois (né en 1972, à Roubaix. Il vit et travaille à Paris) est un chorégraphe et danseur français reconnu pour son travail puissant et immersif, mêlant rigueur et énergie collective. Il explore le rythme, le corps et la présence scénique, intégrant danseur·euses professionnel·les et amateur·rices dans ses créations.

Boléro Electro – Reprise du spectacle créé à la Philharmonie de Paris le 8 mars 2025. Spectacle coproduit avec le Théâtre Brétigny

Une soirée coproduite avec Le Carreau du Temple

Cette soirée entièrement dédiée à la danse et aux expériences collectives invite les publics à un parcours chorégraphique intense, où énergie, rythme et créativité se déploient sur scène.

Le samedi 06 juin 2026

de 22h00 à 22h50

Le samedi 06 juin 2026

de 17h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T01:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:50:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T17:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00;2026-06-06T22:00:00+02:00_2026-06-06T22:50:00+02:00

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Métro -> 3 : Temple (Paris) (226m)

Bus -> 2075 : Square du Temple (Paris) (126m)

Vélib -> Mairie du 3ème (22.33m)

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