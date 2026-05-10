OLIVIER DUBOIS / Boléro Electro Drummers Le Carreau du Temple Paris
OLIVIER DUBOIS / Boléro Electro Drummers Le Carreau du Temple Paris dimanche 7 juin 2026.
OLIVIER DUBOIS, Boléro Electro Drummers, pièce chorégraphique – Durée 50 min
Au commencement, un soufﬂe, un battement presque inaudible. Avec Drummers, Olivier Dubois a accompagné 50 danseur·euses amateur·rices de l’Essonne dans le dépassement de soi au travers d’une danse collective inspirée du Boléro de Ravel. Ici, l’individu disparaît au proﬁt du tout, et le tout ne tient que par chacun·e. Chaque corps devient percussion, chaque geste construit l’énergie. À noter la présence exceptionnelle de Yuksek qui interprètera en live sa version électro du Boléro. Plongez dans un spectacle où le battement grandit, hypnotique, obsessionnel, jusqu’à l’explosion !
Olivier Dubois (né en 1972, à Roubaix. Il vit et travaille à Paris) est un chorégraphe et danseur français reconnu pour son travail puissant et immersif, mêlant rigueur et énergie collective. Il explore le rythme, le corps et la présence scénique, intégrant danseur·euses professionnel·les et amateur·rices dans ses créations.
Boléro Electro – Reprise du spectacle créé à la Philharmonie de Paris le 8 mars 2025. Spectacle coproduit avec le Théâtre Brétigny
Une soirée coproduite avec Le Carreau du Temple
Cette soirée entièrement dédiée à la danse et aux expériences collectives invite les publics à un parcours chorégraphique intense, où énergie, rythme et créativité se déploient sur scène.
Le samedi 06 juin 2026
de 22h00 à 22h50
Le samedi 06 juin 2026
de 17h00 à 02h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T01:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T01:50:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T17:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00;2026-06-06T22:00:00+02:00_2026-06-06T22:50:00+02:00
Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris
Métro -> 3 : Temple (Paris) (226m)
Bus -> 2075 : Square du Temple (Paris) (126m)
Vélib -> Mairie du 3ème (22.33m)
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