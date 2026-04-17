Olivier Périn Roubaix

Roubaix

Olivier Périn

Grand Place Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07 15:30:00

Date(s) :

2026-06-07

L’école d’orgue française est riche d’un répertoire couvrant plusieurs siècles de musique. Nombre de compositeurs également improvisateurs tenaient une tribune parisienne de grande renommée tout au long de ces différentes époques (St-Gervais, St-Paul, La Madeleine, Ste-Clotilde, Notre-Dame, etc.) et une filiation française s’est établie de génération en génération par le biais de grands pédagogues, en lien avec l’évolution de la facture d’orgue.

Le programme proposé pour le concert retrace sommairement l’évolution du style français classique, post-classique, moderne (court passage par les styles romantique et symphonique moins adaptés à l’instrument), fort bien mis en valeur par la facture et les couleurs de l’orgue de l’église St-Martin de Roubaix, jusqu’à l’époque actuelle au moyen d’une improvisation.

Le répertoire présenté lors de la classe de maître, bien que libre, s’inscrira dans cette histoire de l’orgue français (hors pièces romantiques ou symphoniques).

Programme Cinq siècles de musique française

François Couperin, Louis Claude Daquin, Louis James Alfred Lefebure-Wely, Camille Saint-Saëns, Louis Vierne, Jeanne Demessieux, Jean Langlais, Olivier Périn.

L’école d’orgue française est riche d’un répertoire couvrant plusieurs siècles de musique. Nombre de compositeurs également improvisateurs tenaient une tribune parisienne de grande renommée tout au long de ces différentes époques (St-Gervais, St-Paul, La Madeleine, Ste-Clotilde, Notre-Dame, etc.) et une filiation française s’est établie de génération en génération par le biais de grands pédagogues, en lien avec l’évolution de la facture d’orgue.

Le programme proposé pour le concert retrace sommairement l’évolution du style français classique, post-classique, moderne (court passage par les styles romantique et symphonique moins adaptés à l’instrument), fort bien mis en valeur par la facture et les couleurs de l’orgue de l’église St-Martin de Roubaix, jusqu’à l’époque actuelle au moyen d’une improvisation.

Le répertoire présenté lors de la classe de maître, bien que libre, s’inscrira dans cette histoire de l’orgue français (hors pièces romantiques ou symphoniques).

Programme Cinq siècles de musique française

François Couperin, Louis Claude Daquin, Louis James Alfred Lefebure-Wely, Camille Saint-Saëns, Louis Vierne, Jeanne Demessieux, Jean Langlais, Olivier Périn. .

Grand Place Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France conservatoire@ville-roubaix.fr

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English :

The French organ school boasts a repertoire spanning several centuries of music. Numerous composers also improvisers held a renowned Parisian organ loft throughout these different eras (St-Gervais, St-Paul, La Madeleine, Ste-Clotilde, Notre-Dame, etc.), and a French filiation was established from generation to generation through great pedagogues, in line with the evolution of organ building.

The program proposed for the concert briefly retraces the evolution of the French style : classical, post-classical, modern (with a brief passage through the romantic and symphonic styles, less suited to the instrument), well highlighted by the construction and colors of the organ in the church of St-Martin in Roubaix, up to the present day through improvisation.

The repertoire presented during the master class, though free, will be in keeping with the history of the French organ (excluding romantic and symphonic pieces).

Program: Five centuries of French music

François Couperin, Louis Claude Daquin, Louis James Alfred Lefebure-Wely, Camille Saint-Saëns, Louis Vierne, Jeanne Demessieux, Jean Langlais, Olivier Périn.

L’événement Olivier Périn Roubaix a été mis à jour le 2026-04-17 par Hauts-de-France Tourisme