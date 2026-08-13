OLIVIER SOULAS A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers
samedi 19 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
OLIVIER SOULAS A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026
11 rue du Général Crouzat Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Olivier Soulas explore le vivant à l’huile, à l’aquarelle et en sculpture. Samedi et dimanche, il croquera les visiteurs qui poseront.
Olivier Soulas aime observer le vivant, le questionner et parfois le mêler à quelques fragments de fantaisie. Peintre et art-thérapeute, il développe dans son atelier du cœur de Béziers, près de la Cathédrale, un univers essentiellement figuratif.
À l’huile en atelier ou à l’aquarelle, au gré de ses sorties, il cherche à traduire ce que son regard saisit. Depuis peu, la sculpture vient enrichir cette exploration et ouvrir de nouvelles possibilités à son geste.
L’artiste invitera les visiteurs à prendre la pose et réalisera leur portrait sous leurs yeux. .
11 rue du Général Crouzat Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 18 64 25 46
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English :
Olivier Soulas explores the living world through oil painting, watercolor, and sculpture. On Saturday and Sunday, he will sketch visitors who pose for him.
L’événement OLIVIER SOULAS A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34
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