Informations pratiques

Béziers

OLIVIER SOULAS A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026

11 rue du Général Crouzat Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Olivier Soulas explore le vivant à l’huile, à l’aquarelle et en sculpture. Samedi et dimanche, il croquera les visiteurs qui poseront.

Olivier Soulas aime observer le vivant, le questionner et parfois le mêler à quelques fragments de fantaisie. Peintre et art-thérapeute, il développe dans son atelier du cœur de Béziers, près de la Cathédrale, un univers essentiellement figuratif.

À l’huile en atelier ou à l’aquarelle, au gré de ses sorties, il cherche à traduire ce que son regard saisit. Depuis peu, la sculpture vient enrichir cette exploration et ouvrir de nouvelles possibilités à son geste.

L’artiste invitera les visiteurs à prendre la pose et réalisera leur portrait sous leurs yeux. .

11 rue du Général Crouzat Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 18 64 25 46

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English :

Olivier Soulas explores the living world through oil painting, watercolor, and sculpture. On Saturday and Sunday, he will sketch visitors who pose for him.

L’événement OLIVIER SOULAS A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34