Olivier Weber présente « Des anges et des ogres », Librairie Gallimard, Paris

Olivier Weber présente « Des anges et des ogres » Mercredi 6 mai, 19h00 Librairie Gallimard Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T19:00:00+02:00 – 2026-05-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-06T19:00:00+02:00 – 2026-05-06T23:59:00+02:00

Quatorze portraits de personnages hors du commun.

Des hommes, des femmes possédés par la rage de vivre, la passion, le goût du risque. Certains sont des anges, d’autres des ogres, souvent ils sont les deux à la fois, héros et démons.

Olivier Weber est écrivain et grand reporter, il est l’auteur de romans, récits et essais. Il a notamment publié chez Calmann-Lévy L’Arrière-pays et Dans l’Œil de l’archange. Il préside le prix Joseph Kessel.

Venez découvrir « Des anges et des ogres » publié aux Éditions Calmann-Lévy .

Photographie © Magali Delporte

Librairie Gallimard 15, boulevard Raspail,Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-olivier-weber-presente-des-anges-et-des-ogres-1987820273950 »}] [{« link »: « https://lib-gallimard.url.fr/LireDesAngesetDesOgres »}]

Quatorze portraits de personnages hors du commun. Des hommes, des femmes possédés par la rage de vivre, la passion, le goût du risque. Certains sont des anges, d’autres des ogres, souvent il …