OMINO | Magie nouvelle, clownerie, bulles de savon LE CARRE BLANC Tinqueux

Informations pratiques

Tinqueux

OMINO | Magie nouvelle, clownerie, bulles de savon

LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux Marne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 19:00:00

fin : 2026-12-04 20:00:00

Date(s) :

2026-12-04

Tout public

Ven. 04 déc. 19h

Le Carré Blanc Spectacle

À partir de 5 ans | 55 min | Tarif A 5 à 10 €

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Michele Cafaggi

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Dans Omino, l’artiste Michele Cafaggi, originaire d’Italie, mêle clownerie, bulles de savon et magie nouvelle pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Il pleut, la fenêtre est ouverte et dans la maison la pluie s’invite… Malgré son parapluie, un petit homme est tout mouillé. Il éternue et une bulle de savon apparaît… puis deux, puis beaucoup plus. Mais que se passe-t-il ? La maison est remplie de bulles de toutes tailles, minuscules et géantes, mousseuses et transparentes ! Pendant ce temps-là, la pluie n’arrête pas de tomber. Et tout à coup, c’est la neige qui se met à tomber. Atchoum !

Omino est un spectacle comique et magique, un voyage onirique et visuel qui met à l’honneur la magie des petites choses du quotidien et donne à voir les effets spectaculaires de l’eau et du savon. Un pur bonheur pour les yeux, à partager en famille !

Prix du meilleur spectacle au Festival International de Marionnettes de Tolosa (Espagne) .

LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux 51430 Marne Grand Est

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English : OMINO | Magie nouvelle, clownerie, bulles de savon

L’événement OMINO | Magie nouvelle, clownerie, bulles de savon Tinqueux a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne