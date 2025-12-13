On a adoré l’expo « Tisser, broder, sublimer. Les savoir-faire de la mode » Palais Galliera – musée de la Mode de Paris Paris samedi 13 décembre 2025.

Cette première expo est consacrée aux

savoir-faire permettant d’ennoblir et de décorer vêtements et accessoires. Ces

techniques sont abordées à travers le thème de la fleur, motif incontournable

dans l’art du textile et dans la mode depuis le XVIIIe siècle.

Riche de plus de 350 œuvres (vêtements, accessoires, photographies, arts graphiques, échantillons, outils…), le parcours révèle à la fois des créations de maisons de haute couture et des pièces de jeunes artisans, dont certaines spécialement réalisées pour l’événement. L’occasion unique de plonger au cœur des savoir-faire de la mode.

L’avis de la rédaction

Pour cette entrée en matière, ce

sont les savoir-faire liés à l’ornementation qui sont mis à l’honneur, du

tissage à la dentelle en passant par l’impression, la broderie ou encore la

teinture. Fil rouge de l’expo, la fleur, omniprésente dans la mode et les

arts décoratifs depuis le XVIIIe siècle, fait éclore sous nos yeux

émerveillés une multitude de motifs, dont les inspirations viennent un peu

d’ici, mais surtout d’ailleurs.

Ombrelle rehaussée de dahlias

rappelant l’élégance des wagasa – ces fameux parapluies japonais –, pochette

« Sac des Indes » signée Van Cleef & Arpels et recouverte d’or et

de pierres précieuses, robe bustier Christian Dior aux arabesques

orientalisantes : on voyage dans un certain esthétisme épris d’exotisme,

que le contexte postcolonial et les échanges maritimes avec l’Orient et le

Maghreb ont largement nourri aux XVIIIe et XIXe siècles.

Si le parcours nous plonge dans la

complexité du métier à tisser, la virtuosité de l’art de la dentelle ou bien

les mystères du lurex, il ne noie pas pour autant notre regard sous un tas

d’informations pointues. Car au-delà des étapes de réalisation, ce sont surtout

les silhouettes dans leur version finale, impressionnantes de beauté et

d’élégance, qui s’offrent à nous.

Les petites mains s’exposent

Ici, surtout, on prend le temps de

ralentir. Exit la course contre la montre propre aux défilés des Fashion Weeks :

pour une fois, la mode se contemple, tout en rendant visibles celles et ceux

qui œuvrent dans l’ombre, qu’ils soient brodeurs, tisseurs, paruriers,

plumassiers, teinturiers ou dentelliers. Au cœur de cette scénographie feutrée,

les talents se rencontrent, les savoir-faire se racontent, les coulisses des

ateliers d’artisans et des grandes maisons de couture se dévoilent… de fil en

aiguille.

Eva Y.

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Il ne fallait pas moins de trois volets pour rendre hommage aux gestes sublimant la haute couture. Dans ce premier chapitre, le Palais Galliera nous invite à observer à la loupe – littéralement – la diversité et la richesse de ses collections.

Du samedi 13 décembre 2025 au dimanche 18 octobre 2026 :

vendredi

de 10h00 à 21h00

mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-13T11:00:00+01:00

fin : 2026-10-18T21:00:00+02:00

Date(s) : 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Palais Galliera – musée de la Mode de Paris 10 avenue Pierre 1er de Serbie 75016 Paris



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